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时事要闻 | 2015年 2月 23日 星期一 16:59 BJT

日本农林水产大臣西川公也辞职 前任林芳正将回锅接任

路透东京2月23日 - 日本农林水产大臣西川公也周一表示，将辞去现职；西川公也目前卷入违法政治献金疑案。

西川公也在向首相安倍晋三提交辞呈后发表上述谈话，指称安倍已接受辞呈。日本放送协会(NHK)称，前日本农林水产大臣林芳正将接任。(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)

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