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国际财经 | 2015年 4月 7日 星期二 08:42 BJT

日本财相称中日正为6月举行金融对话做准备

路透东京4月7日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，中日两国正在为6月在北京举行双边金融对话做准备。

麻生太郎在内阁会议后向记者称，届时可能将讨论人民币和中国影子银行等问题。(完)

(编译 许娜；审校)

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