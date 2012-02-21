日本称确定对IMF增资额尚为时过早

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
路透东京2月21日电---日本财务大臣安住淳周二表示,若现在就希望20国集团(G20)确定对国际货币基金组织(IMF)具体出资多少,来扩大该机构放贷能力以助其应对欧债危机,还有点为时太早.
IMF目前在寻求筹集6,000亿美元资金以帮助解决欧债危机,但非欧元区国家希望欧元区成员国自身先为IMF增资.
安住淳在内阁会议後对记者表示,G20财长2月25-26日在墨西哥城会晤时,不大可能就为IMF增资一事达成具体协议.
"在我看来,就IMF一事,我们还没到就具体出资额达成共识的阶段,"安住淳还补充说,他预计讨论重点将是如何确立一项融资方案,运用IMF力量来对抗债务危机.
他并重申,如果要为IMF增资,日本将在同美国磋商的同时,与中国密切协调合作.美国此前已表示,反对进一步为IMF出资来解决欧债危机.(完)
--编译 隋芬; 审校 白云
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