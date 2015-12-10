专访：日本需要引入移民应对人口减少 否则可能输给中国--日本内阁大臣

路透东京12月10日 （记者 Linda Sieg/Aaron Sheldrick） - 日本内阁行政改革担当大臣河野太郎（Taro Kono）周四称，日本应制定一项“综合的”移民政策以应对人口减少，否则将在争取重要外籍劳工的竞争中输给中国。

日本首相安倍晋三已将提升日本跌入谷底的生育率作为优先事项，并想通过吸引更多女性和老年人进入劳动力市场以填补空白，而非借助移民。许多日本人对自身的文化和民族同质性感到自豪，移民在日本社会是个有争议性的话题。

基于现有趋势的预测称，日本人口料于2048年降至1亿以下，到2060年降至约8,700万。到2060年日本65岁或以上的人口将占40%。安倍希望到2060年日本人口保持在1亿。

“即使你现在能够在一夕间增加生育率，可婴儿长大仍需20年时间，所以我们真的需要就劳动力市场做些事情，”河野太郎接受路透采访时表示。

“人们谈到让更多女性和更多老人留在劳动力市场。这些我们显然都得做，但这仍然不够，”河野太郎表示，加入内阁前他素以直言批评政府的一些政策而知名。

河野太郎表示，鉴于日本公众对移民问题存在“心理障碍”，相关政策辩论可能需要时间。

但若不开始处理该问题，日本将输给中国。中国也面临着老龄化问题。

世界银行本周发布报告称，东亚人口老龄化速度超过任何其他地区。

“我们在吸引外籍劳工来日本上有足够竞争力吗？我对此有所怀疑，”河野太郎称。

“想想中国。他们将很快开始要面对老龄化问题，需要很多护理人员，他们将开始吸引所有的外籍劳工，这将会是非常激烈的竞争。”

河野太郎称，日本政府正采取一些举措，在建筑、看护和家庭助手等领域向外籍劳工开放，但日本需要一个综合的政策。（完）