专访：日本需要引入移民应对人口减少 否则可能输给中国--日本内阁大臣

中国金融：去年末个人房贷余额同比增35%，全年同比多增2.31万亿--央行
路透北京1月20日 - 中国央行周五公布贷款投向数据显示，截至去年12月末，个人购房贷款余额19.14万亿元，同比增长35%；全年增加4.96万亿元，同比多增2.31万亿元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京12月10日 （记者 Linda Sieg/Aaron Sheldrick） - 日本内阁行政改革担当大臣河野太郎（Taro Kono）周四称，日本应制定一项“综合的”移民政策以应对人口减少，否则将在争取重要外籍劳工的竞争中输给中国。
日本首相安倍晋三已将提升日本跌入谷底的生育率作为优先事项，并想通过吸引更多女性和老年人进入劳动力市场以填补空白，而非借助移民。许多日本人对自身的文化和民族同质性感到自豪，移民在日本社会是个有争议性的话题。
基于现有趋势的预测称，日本人口料于2048年降至1亿以下，到2060年降至约8,700万。到2060年日本65岁或以上的人口将占40%。安倍希望到2060年日本人口保持在1亿。
“即使你现在能够在一夕间增加生育率，可婴儿长大仍需20年时间，所以我们真的需要就劳动力市场做些事情，”河野太郎接受路透采访时表示。
“人们谈到让更多女性和更多老人留在劳动力市场。这些我们显然都得做，但这仍然不够，”河野太郎表示，加入内阁前他素以直言批评政府的一些政策而知名。
河野太郎表示，鉴于日本公众对移民问题存在“心理障碍”，相关政策辩论可能需要时间。
但若不开始处理该问题，日本将输给中国。中国也面临着老龄化问题。
世界银行本周发布报告称，东亚人口老龄化速度超过任何其他地区。
“我们在吸引外籍劳工来日本上有足够竞争力吗？我对此有所怀疑，”河野太郎称。
“想想中国。他们将很快开始要面对老龄化问题，需要很多护理人员，他们将开始吸引所有的外籍劳工，这将会是非常激烈的竞争。”
河野太郎称，日本政府正采取一些举措，在建筑、看护和家庭助手等领域向外籍劳工开放，但日本需要一个综合的政策。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透北京1月20日 - 中国央行周五公布贷款投向数据显示，截至去年12月末，个人购房贷款余额19.14万亿元，同比增长35%；全年增加4.96万亿元，同比多增2.31万亿元。
欧元/美元：尽管目前汇价走高，该货币对仍局限于下行趋势，持于12月高点1.0875下方，该水准恰巧也是一目均衡云区顶部的所在位置。预计上档会在1.0800区域的某个地方失去动能，只有明确站上1.0875，才会打破偏空前景。下档关键水准在1.0580，日线若收在这个水准下方，将表明市场准备重拾较长期的跌势。
* 人民币微收升，中间价则跌逾120点 * 春节临近市场流动性不足，双边报价拉大 * 中国经济运行数据对汇市影响有限 * 特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫 * 短期汇价或整体持稳 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月20日 - 人民币兑美元即期 周五微收升，中间价则跌逾120点。交易员指出， 今日市场略偏购汇，可能一定程度上受到央行"临时流动性便利"操作的影响，不过整体结购汇较为平衡。而美 国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。 他们并称，中国最新公布2016年经济运行数据对汇市影响有限，外部不确定性仍是影响汇市主要因素，汇 价大幅波动降低了投机交易。加上春节临近市场流动性不足，双边报价较之前明显拉大，市场交投意愿明显下 降，1月以来的五日成交均量已较去年底下降超三成。 “今天汇价跟美指不是那么牢，可能因为购汇稍多些，不过总体还是比较平衡，能自发稳定。”一中资行 交易员称，“可能一部分购汇、自营买盘就是因为央行公布的‘甜辣粉’（临时流动性便利）。” 中国央