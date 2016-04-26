日本面临人口老龄化与劳动力短缺 欲悄然松绑移民禁忌

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Linda Sieg/Ami Miyazaki

路透东京4月26日 - 面对快速增长的老龄化人口，日本决策者迫切寻求解决方案，并正探索在不提及“移民政策”的前提下引入更多外国劳工的途径。

日本的保守派人士重视文化同质性，而政治人物担忧（移民的增加）失去工人的选票，因此移民成为敏感议题。

但劳动力市场紧张，加之劳动人口不断减少，促使日本首相安倍晋三的政策团队和议员们考虑这个在政治上有争议的选项。

日本执政党--自民党的一个专门小组本周可能提议扩大向外国工人开放的职位类别，正是上述转变的迹象。在日本的外国工人今年料超过100万。“国内对此存在很大的反感。作为一个政治人物，必须意识到这点，”该小组的顾问Takeshi Noda接受路透采访称。

与美国不同，日本几乎没有移民的历史。但这使种族和文化多样性在日本相比在其他地方似乎更像是一种威胁。

尽管日本没有遭遇欧洲面临的那种大规模移民危机，但其他地区的有关移民的争议确实影响了日本对移民问题的看法。

自民党议员约10十年前提出过移民提案，但提案无果而终。但在那之后，日本的劳动力短缺更加严重，有关人口群体的预测变得愈发严峻。

安倍2012年12月上任以来的经济回升、2011年海啸之后的重建以及2020年东京奥运会前的建筑繁荣，使日本对劳动力的需求攀升至24年来的最高点。

这使日本的外籍工人数量自2013年以来增长40%，其中中国工人占逾三分之一，其次为越南、菲律宾和巴西工人。

但日本的签证条款很大程度上禁止不熟练工人入境，使得外国人迄今仅占日本劳动人口的1.4%；而据国际货币基金组织估计，大多数发达经济体的这一比例为5%或以上。

迄今为止，日本吸引更多外籍工人的举措侧重于降低高度熟练专业人士的入境门槛，并扩大“研修生”系统。“研修生”系统旨在与发展中国家共享技术，但批评者称，该系统已成为廉价劳动力的隐秘来源。

不过上述自民党小组寻求进一步突破，提议在护理和农业等其他面临劳动力短缺的行业可以接受外籍工人，同时保留这些工人之后可以寻求永久居留权的可能性。

“我们将迎头解决接受外国人作为劳动力（的问题）。”一位接近上述小组的自民党消息人士告诉路透。