众多日企下一财年将提高奖金 但对调升基本薪资态度谨慎

资料图片显示丰田汽车总部大楼前的日本国旗与丰田旗帜。 REUTERS/Yuriko Nakao

* 丰田汽车将派发五年以来最慷慨的奖金

* 主要日企维持基本薪资不变

* 提高薪资对拉动消费者支出和物价水平很关键

路透东京3月13日 - 在日本首相的政策把日圆推到数年低点之际，众多日本出口商打算为下一会计年度派发更多奖金。丰田汽车宣布了其自全球金融危机以来最大规模的奖金派发计划。

不过，包括丰田(7203.T)和Panasonic(6752.T)在内的主要日本企业，都维持截至2014年3月止该财年的基本工资不变。

自去年12月掌权以来，首相安倍晋三一直在规划财政和货币组合拳，来帮助经济脱离20多年来的通缩境地。安倍亦呼吁提高薪资水平，这对拉动家庭支出、消费者物价以及最终提升企业盈利都至关重要。

“就推动民间支出而言，提高奖金不如提高基本工资有用，因为人们通常会把暂时多出来的奖金存起来，”瑞穗总合研究所资深经济分析师山本康雄说。

“这是迈向民间支出全面复苏的开始。但达到此目标则需要经济的持续复苏。”

**丰田奖金**

至2014年3月止的年度，丰田计划奖金平均较上年度提高约27万日圆(2,800美元)。

2月时丰田将3月止年度的净利预估调高逾10%，并称预期其日本制造业务将出现五年来首次转亏为盈。

丰田为日本最大的汽车厂商，其决定不调高底薪。工会并未要求加薪，因为尽管日圆在近几个月贬值，但和五年前相比仍然偏高。

日产汽车(7201.T)、本田汽车(7267.T)及富士重工业(7270.T)亦决定调高奖金，但不加薪。

日本企业周三宣布的奖金规模都不相同。日立(6501.T)表示，奖金平均增加了约16万日圆。

对其它许多电子产品制造商，包括国内员工多达12.8万人的Panasonic来说，奖金将取决于经营业绩。这些企业还维持薪资不变。

零售商Seven & I控股(3382.T)是一个例外，其本月宣布为约53,500名员工提高基本工资。该公司旗下拥有7-11连锁便利店。

工会和企业之间的年度薪资谈判结果，证实了近期的一次路透调查。调查显示，多数日本企业不愿响应安倍晋三有关提高工资的号召。

自1980年代经济泡沫破裂后，很多日本企业选择降薪但保留员工，而非大举裁员的方式来节省成本，此后这种趋势保留了下来。

日本国税厅的数据显示，与消费者物价密切相关的平均工资从1998年来不断下滑。去年，日本工薪族的月均收入为314,236日圆(3,300美元)，是1990年开始能够获得可比数据以来最低。(完)

(编译 侯向明/戴素萍/杜明霞；; 审校 隋芬/艾茂林/许娜)

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