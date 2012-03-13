日本职场不爱西装爱便装--调查

路透东京3月13日电---“日本工薪族”一词可能使人们脑海中闪现身着保守工作服者的形象，但调查显示，眼下越来越多的职场人士正抛弃领带，享受更加随意的工作着装。

根据《日本经济新闻》和调查公司Macromill3730.T进行的调查，约有28%的男性受访者表示，他们全年上班不系领带，不仅仅是在夏天的“清凉商务（Cool Biz）”季。

有83%的受访者称，如果条件允许，他们全年都不会戴领带。这表明曾经西装革履的日本职场人士态度明显转变。

日本2005年开始“清凉商务”运动，鼓励企业减少使用空调以节约电力，同时也倡议工人不打领带上班，就连首相和内阁官员也纷纷效仿。

去年福岛核事故发生後，日本电力短缺，政府因此更加努力推动此项运动，倡导上班族着轻装降温。此举无疑不受领带生产厂家的欢迎，但却引发了便装的热卖。

《日本经济新闻》称，此项调查是今年1月以在线方式进行的，调查对象是1,000名左右年龄介於20-59岁的职场男性。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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