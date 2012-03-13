日本职场不爱西装爱便装--调查

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透东京3月13日电---“日本工薪族”一词可能使人们脑海中闪现身着保守工作服者的形象，但调查显示，眼下越来越多的职场人士正抛弃领带，享受更加随意的工作着装。
根据《日本经济新闻》和调查公司Macromill3730.T进行的调查，约有28%的男性受访者表示，他们全年上班不系领带，不仅仅是在夏天的“清凉商务（Cool Biz）”季。
有83%的受访者称，如果条件允许，他们全年都不会戴领带。这表明曾经西装革履的日本职场人士态度明显转变。
日本2005年开始“清凉商务”运动，鼓励企业减少使用空调以节约电力，同时也倡议工人不打领带上班，就连首相和内阁官员也纷纷效仿。
去年福岛核事故发生後，日本电力短缺，政府因此更加努力推动此项运动，倡导上班族着轻装降温。此举无疑不受领带生产厂家的欢迎，但却引发了便装的热卖。
《日本经济新闻》称，此项调查是今年1月以在线方式进行的，调查对象是1,000名左右年龄介於20-59岁的职场男性。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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