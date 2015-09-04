日经指数收低2.2% 本周跌7%创一年半来最大单周跌幅

路透东京9月4日 - 日本股市周五跌至七个月低位，日经指数录得近一年半来最大单周跌幅，投机客抛售期货，投资者在日内稍晚美国非农就业报告出炉前选择避险。

日经指数.N225跌2.2%，收报17,792.16点，本周累计下跌7%，为连续第四周下挫，且录得2014年4月来最大单周跌幅。

该指数短暂触及17,737.01点，创2月10日来最低，日圆上涨令本就担心中国经济硬着陆的脆弱人气进一步恶化。

“我认为日本股市的中长期趋势已转为下行，我们看到许多全球投资者减持对日股的敞口，”Myojo资产管理公司的执行长Makoto Kikuchi说。

“外国投资者在抛售股指期货，准备降低现货股票的配比，并大举调整资产配置。”

股指期货抛盘推低权重股迅销(9983.T)、软银(9984.T)、发那科(Fanuc)(6954.T)，它们的股价分别下跌2.8%、4%、2%。

出口类股多数走跌，丰田汽车(7203.T)跌2.5%，Panasonic(6752.T)跌4%。

上周，因中国经济放缓疑虑激起避险操作，外资对日本现货股票和股指期货的净卖出规模创纪录高位。

东证股价指数.TOPX跌2.1%，至1,444.53点，周线跌6.8%。(完)

(编译 杜明霞/白云; 审校 高琦/张若琪)

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