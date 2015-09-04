日经指数收低2.2% 本周跌7%创一年半来最大单周跌幅

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透东京9月4日 - 日本股市周五跌至七个月低位，日经指数录得近一年半来最大单周跌幅，投机客抛售期货，投资者在日内稍晚美国非农就业报告出炉前选择避险。
日经指数.N225跌2.2%，收报17,792.16点，本周累计下跌7%，为连续第四周下挫，且录得2014年4月来最大单周跌幅。
该指数短暂触及17,737.01点，创2月10日来最低，日圆上涨令本就担心中国经济硬着陆的脆弱人气进一步恶化。
“我认为日本股市的中长期趋势已转为下行，我们看到许多全球投资者减持对日股的敞口，”Myojo资产管理公司的执行长Makoto Kikuchi说。
“外国投资者在抛售股指期货，准备降低现货股票的配比，并大举调整资产配置。”
股指期货抛盘推低权重股迅销(9983.T)、软银(9984.T)、发那科(Fanuc)(6954.T)，它们的股价分别下跌2.8%、4%、2%。
出口类股多数走跌，丰田汽车(7203.T)跌2.5%，Panasonic(6752.T)跌4%。
上周，因中国经济放缓疑虑激起避险操作，外资对日本现货股票和股指期货的净卖出规模创纪录高位。
东证股价指数.TOPX跌2.1%，至1,444.53点，周线跌6.8%。(完)
(编译 杜明霞/白云; 审校 高琦/张若琪)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。