日本拟向印度150亿美元子弹头列车项目提供廉价贷款

路透新德里10月22日（记者 Sanjeev Miglani） - 官员们称，日本提出为印度首个子弹头列车提供利率低于1%的融资，该项目预计耗资150亿美元。

印度选择日本对建设连接孟买和艾哈迈达巴德505公里铁路的可行性进行评估，日本的结论是技术上和资金上都可行。艾哈迈达巴德是印度总理莫迪的家乡古吉拉特邦的主要商业城市。

该项目将进行招标，但提供融资将让日本处于明显领先的地位。

上个月中国赢得评估在德里和孟买之间建设高速铁路可行性的合同，这条1,200公里长的铁路耗资料为上述铁路项目的两倍。尚无公司提出提供贷款。

日本向莫迪家乡的项目提供几乎免费的融资是其与中国在南亚基础设施发展中开展竞争的一部分。

“有几家提供高铁技术。但提供技术加融资的只有一家，那就是日本。”印度铁路部门官员A. K. Mital说道。

官员们称，日本提出为孟买-艾哈迈达巴德项目80%的支出提供融资，条件是印度从日本企业购买30%的设备，包括车厢和机车等。（完）