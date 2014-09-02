日印就提升两国防务关系达成共识

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路透东京9月1日（记者 Kiyoshi Takenaka） - 日本和印度周一就加强防务合作关系达成共识。两国都对中国的崛起保持警惕，印度总理莫迪还抨击了一些国家实行的“扩张主义”。

日本首相安倍晋三和莫迪还同意加快核能合作谈判，并对谈判取得他们所谓的“重大进展”表示欢迎。

“从今日起，莫迪总理和我将携手大力加强各领域的关系，并将两国关系提升到特别的全球战略合作伙伴关系，”安倍晋三在峰会后召开的联合记者会上表示。

他们还同意加快日本向印度海军出售水陆两栖飞机的谈判。这很可能成为日本近50年来首次对海外军售案，也是安倍晋三面对中国崛起日渐采取强硬政策的结果。

莫迪周六抵达日本，开始为期五天的访问，希望凭借与安倍晋三的良好私人关系提升印日两国的安全和商业关系。

“鉴于我们在和平、稳定以及海上安全方面拥有共同利益，我们打算在防务合作上获得新动力和方向，其中包括防务技术和装备的合作，”莫迪说道。

莫迪批评一些国家推行18世纪式的扩张方式，侵犯别国领土和领海。他的讲话看来暗指中国。

安倍和莫迪还同意研究将两国现有“2+2”对话机制升级为部长层级，由两国外长和防长举行安全会谈，并指示官员启动有关防务设备和技术合作的工作级别会谈。

他们还同意举行常规的海上演习，且日本将继续参加美印军演。（完）