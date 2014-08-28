日本将和印度联手开发稀土 以摆脱对中国的依赖--日经

路透东京8月28日 - 据日本经济新闻周四报导，日本和印度下周将达成共同开发稀土的计划，这将使日本自2015年开始从印度进口稀土。目前日本正努力摆脱对中国稀土的依赖。

报导称，日本首相安倍晋三和印度总理莫迪，下周一将在东京的峰会上达成共同生产计划。报导未说明消息来源。

报导称，印度原子能部的全资子公司--印度稀土将与日本丰田通商株式会社(8015.T)最早在9月签署联合生产协议。

根据报导，印方公司将从铀矿和钍矿中生产混合稀土材料，丰田通商使用稀土材料生产电动和混合动力汽车所需的钕、镧、铈和镨

等稀土材料。

报导还说，年产量介于2,000-2,300吨，相当于日本需求量的约15%，最早自明年2月开始，每年可向日本出口约2,000吨。

丰田通商的发言人称，该公司正在查核这篇报导。

中国稀土金属产量占全球的90%。尽管日本试图将供应渠道多元化，但目前生产电子、磁铁和清洁科技所需的绝大多数稀土仍来自中国。

本月中国在世界贸易组织(WTO)有关限制稀土出口的案件中败诉，被责成取消严格的稀土出口配额。该案件由美国、欧盟和日本提起。

印度希望在总理莫迪访日期间获得日本对一项核能协议的支，并为其庞大的市场吸引投资。(完)

(编译 李春喜 审校 戴素萍)

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