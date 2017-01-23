日本威胁就印度钢铁业贸易保护措施向世界贸易组织申诉

路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。

日本很少采取此类措施。日本是全球第二大钢铁生产国，通常其会通过双边谈判平静解决贸易争端。不过在全球贸易摩擦不断升级的背景下，日本正在采取越来越激烈的保护自身利益的方式。日本的钢铁产量几乎有一半是用于出口。

除了对印度保护自身钢铁业的担忧之外，日本还担心特朗普的上任将令全球贸易形势更为艰难和动荡，因此认为必须在国际贸易方面展现出坚定的公开、公平立场。

“我们需要阻止不公平贸易措施的蔓延，”日本经济产业省的一位官员称，他是在解释日本12月20日要求就印度钢铁业保护关税和钢铁产品最低进口价格的做法启动WTO争端解决磋商。

印度在2015年9月对部分热轧钢板产品征收最多20%的关税，并在2016年2月为钢铁产品进口设定了底价，以阻止中国、日本及韩国等国家与本地钢铁企业抢生意。

“如果磋商不能解决争端，我们可能请求WTO的有关小组进行裁决，”该产业部官员称。磋商请求是在去年12月提出的，最快需要60天才会进入裁决程序。

日本表示，印度的行动不符合WTO规定，已导致日本对印度的钢铁出口锐减。2016前11个月，印度是日本钢铁的第十大买家，排名较2015年的第六名下滑。

“我们遵守WTO准则，”印度钢铁部一位高官称，但补充说印度愿坐下来进行贸易谈判。

截至周五，WTO牵头磋商的日期还没有确定下来。(完)