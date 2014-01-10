日本和印度将货币互换协议规模扩大至500亿美元

路透东京1月10日 - 日本和印度周五扩大其本币兑美元的货币互换协议，规模从原先的150亿美元提高至500亿美元。

日本央行在周五的声明稿中表示，这项扩大的互换协议由日本央行总裁黑田东彦和印度央行总裁拉詹共同签署，在2015年12月前均将有效。

该互换协议旨在因应两国在未来可能面临的短期流动性问题。

“双边互换协议的扩大将有助于包括新兴国家在内的全球金融市场的稳定，”日本央行声明稿表示。(完)

(编译 戴素萍 审校 王洋)

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