日本和印度将货币互换协议规模扩大至500亿美元

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透东京1月10日 - 日本和印度周五扩大其本币兑美元的货币互换协议，规模从原先的150亿美元提高至500亿美元。
日本央行在周五的声明稿中表示，这项扩大的互换协议由日本央行总裁黑田东彦和印度央行总裁拉詹共同签署，在2015年12月前均将有效。
该互换协议旨在因应两国在未来可能面临的短期流动性问题。
“双边互换协议的扩大将有助于包括新兴国家在内的全球金融市场的稳定，”日本央行声明稿表示。(完)
(编译 戴素萍 审校 王洋)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透新加坡4月27日 - 油气咨询公司Rystad Energy的创始人Jarand Rystad表示，美国页岩油正在以远高于预期的速度增长，并且正在全球扩大市场份额，这带来了该国与石油输出国组织(OPEC)之间爆发“产量大战”以及油价下滑的风险。
路透法兰克福4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。