日本正考虑2013/14财年重启通胀挂钩公债发行--日经新闻

路透东京1月7日 - 日本经济新闻周一报导称,日本正考虑于4月起的下个财年重启通胀挂钩公债的发行,冀望首相安倍晋三欲令该国摆脱通缩的强硬姿态将支撑买需.

根据该报导,财务省计划本月内召集25家主要金融机构开会,以征集意见.这25家金融机构是日本公债的最大买家.

安倍呼吁日本央行采行2%的通胀率目标,并推行更强有力的货币刺激政策来抗击通缩.

该份报导称,当消费者物价指数(CPI)升高时,通胀挂钩日债的本金和收益率(殖利率)均将上升,以防在通胀升温时资产价值缩水.

日本财务省从2008年末起停止发售通胀挂钩公债,因为当时买需下滑.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 龚芳)

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