8月日本政府月报维持经济评估不变 略下调对消费物价的看法

路透东京8月24日 - 日本政府在8月报告中维持经济评估不变，但对于消费者通胀的看法较上月略显悲观，因家庭支出走疲拖累物价下滑，并且日圆走强拉低了进口成本。

日本政府维持对出口及工业产出持平的评估不变，而且仍然认为，在消费者人气未有变化的情况下，家庭支出将维持在当前水平附近。

“日本经济继续温和复苏，只是近期部分地区表现疲弱，”内阁办公室在周三发布的月度经济报告中指出。该评估与上月一致。

报告还指出，消费者物价“持平”，比上月的看法黯淡。上月称物价涨幅在放缓。

上一次政府以“持平”形容消费者通胀是在2015年4月，当时日本经济尚未走出2014年4月调升消费税的打击。

月报对公共投资的看法较为乐观，以持坚形容，反映政府振兴经济措施所带动的公共工程支出增加。7月时，政府月报称公共投资缓步下滑。(完)