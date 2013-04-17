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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 06:29 BJT

日本经济：央行或于2015年春实现2%的通胀率目标--日本经济新闻

路透4月18日 - 日本经济新闻周四报导称，日本央行可能最早将于2015年春实现2%的通胀率目标。

该报导称，日本央行曾在本月早些时候表示将在两年后实现2%的通胀率目标。

日本经济新闻在未指明消息来源的情况下报导称，日本央行料将把2013财年消费者物价指数(CPI)涨幅预估值上调至0.5-1%之间，4月26日该央行货币政策委员会会议上给出的平均预估为0.4%。

该报导还称，2014财年的CPI涨幅预估值可能会从0.9%上调至1.5%左右。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)

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