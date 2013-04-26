《全球债市分析》日本寿险商考虑增持外国债券，但对日圆影响可能有限

拥有约50万亿(兆)日圆资产的日本生命保险认为，日圆走势基本上已反映出日本央行宽松举措的影响。截止到3月底，该公司持有约6.64万亿日圆对冲了风险的外国债券，2.11万亿日圆未对冲风险的债券。

虽然日本资金将转投海外债券的预期已扶助压低美国和欧洲债券收益率(殖利率)，并使日圆持续承压，但近几周的实际资本流动数据提醒人们，购买海外债券的传言仍只是传言。

日本财务省周四公布的数据显示，上周日本投资者卖超8,626亿日圆外国债券，为连续第六周卖超。

保险商也将观察各种各样的风险因素，以决定将多少资金投往海外，例如日本公债市场是否会企稳，全球经济增长是否会加快。

“只有在美国和中国经济成长前景变得稳固的情况下，寿险商才敢承受中期和较长期的外汇风险，”野村证券资深外汇分析师Yunosuke Ikeda称。

虽然保险商全都预期本财年购买日债的速度会放缓，但这些债券仍将在其投资组合中占据核心地位，因为这些债券不仅被视作无风险资产，也是最适合匹配对保单持有者长期支付义务的资产。

“感觉好像除了买进，我们别无选择，不管我们想不想，”第五大寿险商三井生命保险的投资规划部主管Sei Sugimoto称。(完) (编译 李爽/李婷仪/徐文焰/许娜; 审校 张涛)