焦点：日本投资者大举追捧法国公债 押注欧元区陷日式长期通缩

路透东京7月14日 - 近来日本投资者购买法国公债的规模呈现创纪录的增长，因预期欧洲面临的通缩和经济增长困境，将与此前日本数十年的情形如出一辙。

市场人士表示，自从欧洲央行在5月暗示将采取积极措施，放宽货币环境，日本银行业者以及其他大型投资者就将资金大举投向法国债券，他们从自身经验中得出这样的结论：如果一个国家的央行正在抗击通缩，那么投资这个国家的债券就可以稳操胜券。

“在一定程度上，他们预期会出现日本那样的情况--通缩和长期零利率，”SMBC日兴证券资深市场经济分析师(山鸟)津洋树表示。

日本财务省数据显示，日本投资者在5月净买入1.9万亿(兆)日圆(140亿欧元)法国债券，相当于该国政府当月新发债券的60%以上。

6月数据尚未公布，但市场人士认为日本购买的法国公债规模要高于5月，因为购买欧元区债券的整体规模是上升的。一位人士暗示，日本投资者所购买的可能相当于法国新发债券的四分之三。

乐于持有欧元区债券的日本投资者青睐法国债券，因为收益率高于可比德债；欧元区流动性排名第三的意大利债券评级较低，从而压抑了日本投资者的买兴。

欲浏览日本投资者购买法国债券图表，请点击：link.reuters.com/bek42w

总的来看，日本投资者5月买进6.60万亿(兆)日圆(652亿美元)法国公债，远超上年的月均水平1万亿日圆，且是政府2005年开始编撰此类数据以来的最高水准。

**陷入日本式通缩？**

欧元区金融危机期间债券价格重挫、市场利率窜升，但在此同时，日本投资者却对于一个迥然不同的发展路径有着深刻记忆。

由于日本多年来陷入物价下跌和经济成长乏力的困境，该国公债市场成为全球长期处于大多头行情的市场之一。

在此期间日本央行把利率降为零，推出目前获得全球家喻户晓的“量化宽松”举措--大规模购买公债和其他债券，以向经济注入流动性。

“如果你想进行投资，就必须尽可能多地把仓位押在今年最重大的事件上--这样你才能赢，”一家欧系券商旗下东京固定收益部主管称，日本投资者“认为欧洲央行放松政策就是今年最重大的事件。”

在总裁德拉吉的领导下，欧洲央行已经降息、承诺低利率将维持"更长时间"、并表示在2016年12月前一直保持向银行提供低成本资金的市场操作。

日本投资者将此视为利率在逾两年内不会调升的讯号。这意味着可藉由操作债券收益率曲线免费大捞一票：目前法国五年期公债收益率FR10YT=RR在0.47%，若市场利率不变的话，持有两年价格应会上扬，而目前三年债收益率则在0.08-0.09%。

拜日本大举敲进之赐，法国10年债收益率FR10YT=TWEB上周降至1.5%的纪录低位。

但这仍是日本投资人在日债可取得收益率的三倍左右；日本央行大举购买日债，将10年期日债收益率JP10YTN=JBTC掼压至15个月低位0.54%。

欧洲央行认为欧元区落入通缩的风险很低，但这对日本投资人而言却记忆犹新；日本央行空前的宽松措施目前仅促使物价温和反弹。

欧元区通胀率在下滑三年后降至0.5%，而意大利6月通胀则为0.2%。

由于企业削减债务，欧元区银行放款正在下滑。

薪资成长减缓，部份南欧国家薪资则出现下滑。

日本投资人记忆深刻的是，在经济长期停滞期间，消费者将资金大举存入银行，借款锐减，导致银行别无他法，只能将资金投入日本政府公债。

国内储蓄增加，推高日本经常帐盈余，支撑日圆汇价，引燃通缩压力，与欧元区目前的处境雷同。欧元区1月经常帐盈余攀抵纪录高位，有助于支撑欧元，尽管欧洲央行企图放话压低欧元汇价。(完)

(编译 郑茵/许娜/龚芳; 审校 张明钧)

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