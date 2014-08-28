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亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 13:06 BJT

日本政经：金融厅计划提高投资税负优惠，鼓励民众扩大投资

路透东京8月28日 - 日本金融厅周四称，计划通过提高年度投资免税额上限，扩大免税储蓄计画，鼓励民众把更多存款转为投资。

金融厅表示，已要求政府调整免税的日本个人储蓄帐户(NISA)计画，允许民众每年投资上限达120万日圆(11,562美元)，高于现行的100万日圆。

金融厅在每年的税务政策调整申请中提出这一请求，同时希望允许未成年人开设此类帐户。

NISA是在1月推出，效仿英国个人储蓄帐户(ISA)项目，目前向20岁以上民众开放。金融厅表示计划推出“青少年NISA”项目，允许以未成年人名义开设帐户，年投资限额80万日圆。

安倍政府希望NISA能促使个人储蓄转为投资，为经济提供额外助力。日本个人储蓄金额估计约8万亿美元。

政府也希望这项计画能鼓励更多年轻人进行投资，不过最初参与这项计画的民众多半较为年长。6月数据显示，650万个NISA账户中，约60%的投资者年龄超过60岁，二十多岁的投资者仅占3%。(完) (编译 王丽鑫； 审校 龚芳)
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