日本投资者2月抛售创纪录高位的法国债券 谨防“第三次意外”

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布的数据显示，受到法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)民意支持率上涨的打击，日本投资者2月份抛售了创纪录高位的法国债券。
日本投资者去年曾是法国债券的外资买家主力。2月份抛售了1.58万亿(兆)日圆(约合134亿欧元或142亿美元)的法债，打破2015年6月创下的1.25万亿日圆的纪录高位。
“他们担心会有第三次意外发生(前两次分别是去年的英国退欧公投及美国总统大选)，”野村证券高级策略师Hideki Kishida称。
虽然多数投资者认为勒庞胜选可能性很小，但风险厌恶型的日本投资者仍不愿去冒她胜选的风险。如若勒庞胜选，则将导致法国债券价格暴跌。
法国大选将于4月23日和5月7日进行两轮投票，受到外界密切关注。这是关于民众对欧盟等传统党派及机构不满情绪的又一次测验。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。