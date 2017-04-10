日本投资者2月抛售创纪录高位的法国债券 谨防“第三次意外”

路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布的数据显示，受到法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)民意支持率上涨的打击，日本投资者2月份抛售了创纪录高位的法国债券。

图表：tmsnrt.rs/2pjPhBB

日本投资者去年曾是法国债券的外资买家主力。2月份抛售了1.58万亿(兆)日圆(约合134亿欧元或142亿美元)的法债，打破2015年6月创下的1.25万亿日圆的纪录高位。

“他们担心会有第三次意外发生(前两次分别是去年的英国退欧公投及美国总统大选)，”野村证券高级策略师Hideki Kishida称。

虽然多数投资者认为勒庞胜选可能性很小，但风险厌恶型的日本投资者仍不愿去冒她胜选的风险。如若勒庞胜选，则将导致法国债券价格暴跌。

法国大选将于4月23日和5月7日进行两轮投票，受到外界密切关注。这是关于民众对欧盟等传统党派及机构不满情绪的又一次测验。(完)