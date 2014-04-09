日本投资人重新青睐澳元资产

* 日本投资人2月连续第五个月买超澳元资产

* 澳洲央行政策立场由宽松转趋中性亦有助长作用

路透悉尼4月9日 -日本投资人似乎对澳元资产重拾兴趣，与去年态度截然不同，这个趋势是澳元近期升至10个月高点的助力之一。

日本财务省本周公布的数据显示，从股票到债券等澳元资产的2月买超金额约达11亿澳元，去年10月以来的累计买超金额达到65亿澳元。

根据摩根士丹利的数据，截至2013年9月的11个月期间，日本投资人累计卖超澳元资产342亿澳元。

“市场一排除澳洲央行进一步降息的机率后，投资人便开始重新买进，”摩根士丹利驻香港分析师GeoffKendric指出，并表示日本投资人可能会继续买进澳元资产。

澳洲央行今年不考虑进一步降息，并表示打算维持利率稳定一段时间。

债市行情迅速反映排除政策进一步宽松的可能性，并已转为反映未来12个月将有相当于17个基点的紧缩幅度。

因此，澳洲公债收益率上升，两年期债券收益率就在本月攀升至九个月高位2.94%。

相比之下，日本的超宽松货币政策让两年期公债收益率停留在0.1%以下的水平，这让AAA评级的澳洲公债更具有吸引力。

野村分析师Martin Whetton表示，日本投资者已经返回澳洲市场，因澳洲基本面比去年更加理想。

“澳洲央行已经停止降息，澳元持续升值，经济也不断改善，”他说。

澳元/日圆走强加上低波动率，更加吸引了日本投资者，同时让澳元在多头周期内进一步走高。

这或许是今年2月初迄今澳元兑日圆上涨约8%的一个原因。澳元/日圆近期触及96.52，是6月初以来高位。

4月初数据显示，3月澳元计价uridashi债券发行规模猛增至900亿日圆(8.81亿美元)，为两年多以来最高。这也令市场受到鼓舞。

投资者还担心澳元若进一步升值，将会对市场构成阻碍，因澳元走强可能会抑制投资者的冒险情绪。

“考虑到近期澳洲数据改善，澳元资产有一些需求，不过我们还不能确定这种情况会不会延续下去，”巴克莱资本分析师ShinichiroKadota说。(完)

(编译 蔡美珍/洪曦; 审校 张荻/王兴亚)

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