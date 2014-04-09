日本投资人重新青睐澳元资产

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 日本投资人2月连续第五个月买超澳元资产
* 澳洲央行政策立场由宽松转趋中性亦有助长作用
路透悉尼4月9日 -日本投资人似乎对澳元资产重拾兴趣，与去年态度截然不同，这个趋势是澳元近期升至10个月高点的助力之一。
日本财务省本周公布的数据显示，从股票到债券等澳元资产的2月买超金额约达11亿澳元，去年10月以来的累计买超金额达到65亿澳元。
根据摩根士丹利的数据，截至2013年9月的11个月期间，日本投资人累计卖超澳元资产342亿澳元。
“市场一排除澳洲央行进一步降息的机率后，投资人便开始重新买进，”摩根士丹利驻香港分析师GeoffKendric指出，并表示日本投资人可能会继续买进澳元资产。
澳洲央行今年不考虑进一步降息，并表示打算维持利率稳定一段时间。
债市行情迅速反映排除政策进一步宽松的可能性，并已转为反映未来12个月将有相当于17个基点的紧缩幅度。
因此，澳洲公债收益率上升，两年期债券收益率就在本月攀升至九个月高位2.94%。
相比之下，日本的超宽松货币政策让两年期公债收益率停留在0.1%以下的水平，这让AAA评级的澳洲公债更具有吸引力。
野村分析师Martin Whetton表示，日本投资者已经返回澳洲市场，因澳洲基本面比去年更加理想。
“澳洲央行已经停止降息，澳元持续升值，经济也不断改善，”他说。
澳元/日圆走强加上低波动率，更加吸引了日本投资者，同时让澳元在多头周期内进一步走高。
这或许是今年2月初迄今澳元兑日圆上涨约8%的一个原因。澳元/日圆近期触及96.52，是6月初以来高位。
4月初数据显示，3月澳元计价uridashi债券发行规模猛增至900亿日圆(8.81亿美元)，为两年多以来最高。这也令市场受到鼓舞。
投资者还担心澳元若进一步升值，将会对市场构成阻碍，因澳元走强可能会抑制投资者的冒险情绪。
“考虑到近期澳洲数据改善，澳元资产有一些需求，不过我们还不能确定这种情况会不会延续下去，”巴克莱资本分析师ShinichiroKadota说。(完)
(编译 蔡美珍/洪曦; 审校 张荻/王兴亚)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。