日本政府邀西部数据加入其牵头财团竞购东芝芯片业务--消息

德国央行总裁称ECB快到考虑退出刺激政策的时候--报载
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透东京6月21日 - 知情消息人士表示，日本经济产业省正在与美国西部数据(WDC.O)洽商，邀其加入由日本政府牵头的一个财团竞购东芝(6502.T)的芯片业务。东芝已选择该财团为优先竞购方。
西部数据此前已经向法院提出禁令申请，阻止东芝在未获其同意情况下出售芯片业务的行为。西部数据与东芝共同经营后者一家重要的芯片厂。
另有消息人士称，日本政府牵头的财团已告知东芝，要想获得投资需先解决与西部数据之间的法律纠纷。
该财团成员包括政府支持的基金--日本产业革新机构(INCJ)、日本政策投资银行(DBJ)和美国私募股权公司贝恩资本。
韩国芯片制造商SK海力士(000660.KS)及三菱日联金融集团(MUFG)(8306.T)核心银行部门将提供融资。(完)
(编译 张涛；审校 张若琪)
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透克利夫兰6月23日 - 美联储中的鹰派官员之一--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，最近的通胀疲软可能只是暂时现象，不应因此推迟今年的下一次升息，虽然目前没有收紧政策的“迫切需要”。
路透6月23日 - 美国评级机构穆迪在欧元区政府延长对希腊的信贷援助之后，将该国长期发行人评级从'Caa3'上调至'Caa2'。