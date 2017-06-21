日本政府邀西部数据加入其牵头财团竞购东芝芯片业务--消息

路透东京6月21日 - 知情消息人士表示，日本经济产业省正在与美国西部数据(WDC.O)洽商，邀其加入由日本政府牵头的一个财团竞购东芝(6502.T)的芯片业务。东芝已选择该财团为优先竞购方。

西部数据此前已经向法院提出禁令申请，阻止东芝在未获其同意情况下出售芯片业务的行为。西部数据与东芝共同经营后者一家重要的芯片厂。

另有消息人士称，日本政府牵头的财团已告知东芝，要想获得投资需先解决与西部数据之间的法律纠纷。

该财团成员包括政府支持的基金--日本产业革新机构(INCJ)、日本政策投资银行(DBJ)和美国私募股权公司贝恩资本。

韩国芯片制造商SK海力士(000660.KS)及三菱日联金融集团(MUFG)(8306.T)核心银行部门将提供融资。(完)