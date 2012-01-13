日本减少进口伊朗石油的政策不存疑问--财务大臣

路透东京1月13日电---日本财务大臣安住淳周五表示,该国政府减少进口伊朗原油以支持美国制裁措施的政策不存在任何疑问.日本内阁官房长官此前曾暗示日本并不承诺采取此类举动.

安住淳周四在与美国财长盖特纳召开的联合记者会上称,日本将采取具体措施减少进口伊朗原油.美国正试图切断伊朗的石油收入,以阻止其制造核武器.

安住淳发表上述言论後数小时,日本内阁官房长官藤村修对记者表示,减少从伊朗进口原油,只是诸多应对方案之一.

对日本而言,减少购买伊朗原油是一个敏感问题,因为自从去年福岛核电站事故後,日本对於能源进口的依赖性增强.不过这也是必要的,因美国可以对日本银行业者提供制裁豁免.

"政府的立场并不自相矛盾,"安住淳在一次内阁会议後对记者表示.

"如果没有制裁豁免,日本的经济和金融体系将受到冲击.外相正在对中东进行访问,以协助创造一个允许我们减少进口伊朗原油的环境."

盖特纳本周访问中国和日本,商讨全球经济问题,并就加强制裁伊朗寻求合作.伊朗是石油输出国组织(OPEC)成员国,且为全球第五大原油出口国.

西方怀疑伊朗的核计划有军事目的,但伊朗对此予以否认,称其只是出於和平目的.

美国并不认同伊朗的说法,继续推行新的制裁行动.

美国的新制裁举措将冻结那些同伊朗央行进行交易的外国金融机构的资产.如果金融机构是为能源市场稳定而需要进行交易,或者金融机构所在国家大幅削减了同伊朗的交易,美国可以提供豁免.

日本10%的原油进口来自伊朗.

日本的部分人士担心,新制裁举措可能推高油价,对日本经济产生冲击.日本经济正在从2011年地震、海啸和核灾难的打击中复苏.(完)

--编译 洪曦/杜明霞;审校 王兴亚

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