日本首相向美财长表示担忧伊朗问题

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月（更新版）
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京1月12日电---根据日本政府发布的声明,日本首相野田佳彦周四对到访的美国财长盖特纳表示,他对伊朗的核项目同样深感关切.
但该声明称,野田佳彦也担心美国对伊朗制裁的实施方式,可能严重影响日本和全球经济.
上个月美国立法,对与伊朗央行进行交易的金融机构实施新制裁.伊朗央行是该国主要的石油付款结算机构.
盖特纳周四稍早与日本财务大臣安住淳会见,双方讨论了欧债危机等问题,并寻求国际合作对伊朗石油出口实施制裁.(完)
--编译 李春喜;审校 蔡美珍/艾茂林
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透华盛顿2月21日 - 根据周二公布的官方准则，特朗普政府计划考虑将所有非法移民遣返，但将对那些自幼就非法进入美国的所谓“追梦者”(dreamers)提供保障。