日本首相向美财长表示担忧伊朗问题

路透东京1月12日电---根据日本政府发布的声明,日本首相野田佳彦周四对到访的美国财长盖特纳表示,他对伊朗的核项目同样深感关切.

但该声明称,野田佳彦也担心美国对伊朗制裁的实施方式,可能严重影响日本和全球经济.

上个月美国立法,对与伊朗央行进行交易的金融机构实施新制裁.伊朗央行是该国主要的石油付款结算机构.

盖特纳周四稍早与日本财务大臣安住淳会见,双方讨论了欧债危机等问题,并寻求国际合作对伊朗石油出口实施制裁.(完)

--编译 李春喜;审校 蔡美珍/艾茂林

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