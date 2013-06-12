（更正）日本将向伊拉克提供12.4亿美元贷款修建港口和炼厂--日经

(更正：正文第二段译文有误，应为“天然气液”，而非“液化天然气”)

路透6月12日 - 日本经济新闻报导，日本向伊拉克提供了一笔其有史以来规模最大的贷款，金额约为1,200亿日圆(12.4亿美元)，用于修建新炼厂和港口重建翻新。

日经称，日本最初将提供827亿日圆贷款，用于在伊拉克南部的Rumaila油田修建提取天然气液的炼厂。

第二笔金额392亿日圆的贷款将用于伊拉克南部Khor Al-Zubair港口的重建翻新。

日经报导称，两笔贷款的期限为40年。

该报称，JGC(1963.T)和千代田(Chiyoda)(6366.T)预计将竞标Rumaila的炼厂项目，丰田通商株式会社(8015.T)、Toyo Construction Co(1890.T) 和Toa Corp (1885.T)料会竞标Khor Al-Zubair港口的重建项目。

日经称，日本在2008年曾向伊拉克提供500.5亿日圆贷款，用于修建原油运输管道。(完)

(编译 白云; 审校 王丽鑫)

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