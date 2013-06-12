（更正）日本将向伊拉克提供12.4亿美元贷款修建港口和炼厂--日经

调查：澳洲央行4月会议料维持利率在纪录低位不变
绝大多数受访者预计今年利率前景稳定，但对澳洲央行下次行动的预期有分歧。47名作出预测的分析师中，有八位计澳洲央行明年初将升息，七位认为将放宽政策。(完)
(更正：正文第二段译文有误，应为“天然气液”，而非“液化天然气”)
路透6月12日 - 日本经济新闻报导，日本向伊拉克提供了一笔其有史以来规模最大的贷款，金额约为1,200亿日圆(12.4亿美元)，用于修建新炼厂和港口重建翻新。
日经称，日本最初将提供827亿日圆贷款，用于在伊拉克南部的Rumaila油田修建提取天然气液的炼厂。
第二笔金额392亿日圆的贷款将用于伊拉克南部Khor Al-Zubair港口的重建翻新。
日经报导称，两笔贷款的期限为40年。
该报称，JGC(1963.T)和千代田(Chiyoda)(6366.T)预计将竞标Rumaila的炼厂项目，丰田通商株式会社(8015.T)、Toyo Construction Co(1890.T) 和Toa Corp (1885.T)料会竞标Khor Al-Zubair港口的重建项目。
日经称，日本在2008年曾向伊拉克提供500.5亿日圆贷款，用于修建原油运输管道。(完)
(编译 白云; 审校 王丽鑫)
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路透巴黎3月30日 - 法国一家主要企业家团体MEDEF的主席Pierre Gattaz预计，无论菲永还是马克龙在5月总统大选中胜出，都将会提振投资，目前企业正暂停支出以等候大选结果，同时英国脱离欧盟也会让一些企业进入法国。
3月21-27日对五家设在日本的基金经理进行的这次调查显示，受访者平均打算把模型投资组合中的股票配比提高至38.7%，高于2月时的38.5%。