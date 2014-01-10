中国称将持续关注日本国有化无人岛计划进展

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透东京1月9日 -日本计划明确本国领海内280座离岛的所有权，将这些岛屿全部国有化。中国对此回应称将继续关注具体进展。
日本负责海洋政策与领土问题的一位官员称，对这些岛屿进行测量并国有化的计划是在本周宣布的，同时还将继续一项最早始于五年前的计划。
“计划的基本理念是将这些岛屿登记为国有资产，”该官员补充说。
中国外交部发言人华春莹周四在例行记者会上回答相关问题时表示，中方注意到有关报道，并将继续关注具体进展。
“日本在海洋领域的行动应符合国际法，不应损害其他国家和国际社会的利益，”华春莹称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。