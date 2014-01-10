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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 11:20 BJT

中国称将持续关注日本国有化无人岛计划进展

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京1月9日 - 日本计划明确本国领海内280座离岛的所有权，将这些岛屿全部国有化。中国对此回应称将继续关注具体进展。

日本负责海洋政策与领土问题的一位官员称，对这些岛屿进行测量并国有化的计划是在本周宣布的，同时还将继续一项最早始于五年前的计划。

“计划的基本理念是将这些岛屿登记为国有资产，”该官员补充说。

中国外交部发言人华春莹周四在例行记者会上回答相关问题时表示，中方注意到有关报道，并将继续关注具体进展。

“日本在海洋领域的行动应符合国际法，不应损害其他国家和国际社会的利益，”华春莹称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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