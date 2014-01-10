中国称将持续关注日本国有化无人岛计划进展

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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(本文由路透中文网编译提供)
路透东京1月9日 - 日本计划明确本国领海内280座离岛的所有权，将这些岛屿全部国有化。中国对此回应称将继续关注具体进展。
日本负责海洋政策与领土问题的一位官员称，对这些岛屿进行测量并国有化的计划是在本周宣布的，同时还将继续一项最早始于五年前的计划。
“计划的基本理念是将这些岛屿登记为国有资产，”该官员补充说。
中国外交部发言人华春莹周四在例行记者会上回答相关问题时表示，中方注意到有关报道，并将继续关注具体进展。
“日本在海洋领域的行动应符合国际法，不应损害其他国家和国际社会的利益，”华春莹称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。