日本拟将280座离岛收归国有

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透东京1月9日 -日本计划明确本国领海内280座离岛的所有权，将这些岛屿全部国有化。此举可能惹怒目前与日本有领土争端的中国和韩国。
日本负责海洋政策与领土问题的一位官员称，对这些岛屿进行测量并国有化的计划是在本周宣布的，同时还将继续一项最早始于五年前的计划。
“计划的基本理念是将这些岛屿登记为国有资产，”该官员补充说。
该官员称，在测量完成前，这些岛屿的位置仍不清楚，但这些岛屿都位于日本领海内，而且本国专属经济区的界线不会改变。
自该计划启动以来，日本已将大约99座无主离岛收归国有。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
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