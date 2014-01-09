日本拟将280座离岛收归国有

路透东京1月9日 -日本计划明确本国领海内280座离岛的所有权，将这些岛屿全部国有化。此举可能惹怒目前与日本有领土争端的中国和韩国。

日本负责海洋政策与领土问题的一位官员称，对这些岛屿进行测量并国有化的计划是在本周宣布的，同时还将继续一项最早始于五年前的计划。

“计划的基本理念是将这些岛屿登记为国有资产，”该官员补充说。

该官员称，在测量完成前，这些岛屿的位置仍不清楚，但这些岛屿都位于日本领海内，而且本国专属经济区的界线不会改变。

自该计划启动以来，日本已将大约99座无主离岛收归国有。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。