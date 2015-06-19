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国际财经 | 2015年 6月 19日 星期五 12:52 BJT

日本央行明年起将决策会议数量从目前的14次降至八次

路透东京6月19日 - 日本央行周五表示，从明年开始，每年举行政策会议的次数将从现在的14次降至八次，与全球主要央行趋势相符。

日本央行还称，将在每年的1月、4月、7月和10月发布长期经济和物价预估。目前该央行在4月和10月发布这些报告。

欧洲央行和美国联邦储备委员会(美联储/FED)每年各召开八次决策会议。

根据管理央行运作的法令，日本央行目前除4月和10月外，每月召开一次会议，而4月和10月则每月召开两次会议。(完)

(编译 于春红; 审校 龚芳)

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