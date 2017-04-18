分析：日本客机MRJ五次延期且成本上升 但政府志在重振航空产业

路透东京4月18日 - 三菱支线客机(Mitsubishi Regional Jet，MRJ)交付时间已推迟五次，且面临成本上升的问题，但其背后企业实力雄厚且政府准备重振二战后萧条的航空产业，可望确保其成为日本造客机的先锋。

目前老牌的地区飞机制造商巴西Embraer SA(EMBR3.SA)和加拿大庞巴迪(Bombardier)(BBDb.TO)纷纷推陈出新，中国和俄罗斯也日益显露在航空航天领域的雄心，三菱支线客机推迟交付降低了商业成功的机会。三菱支线客机这款90座的新科技原定在2013年交付，但目前来看2020年之前交付无望。

但日本政府的初衷也不是要该飞机的制造商三菱航空机赚钱，而是让这款飞机带动行业复苏。日本自从半个世纪前研发上一代客机YS-11以来，一直也没有新飞机面世。

“不只是盈亏的简单问题，更重要的是，长期而言这是否会为打造强大的航空航天产业打下根基，”一位帮助该计划实施的政府消息人士对路透表示。由于未获授权对媒体发表讲话，这位消息人士要求匿名。

路透看到经济产业省准备的一份讲稿中，把三菱支线客机看作是一项历时三代计划的开端。这项计划将一直持续到2060年。

MRJ还在等待符合美国标准的商用飞行认证，已经签下订单的用户看准的是其背后有日本重量级公司为该项目撑腰。

三菱航空机公司的股份有64%是由三菱重工业(7011.T)持有。另外，丰田汽车(7203.T)和三菱商事(8058.T)各分别持有10%股份。其他股东还包括国营的日本政策投资银行(DBJ)、以及住友商事(8053.T)、三井物产(8031.T)。

“这个名单挺不错的，”美国佛州Aerolease Aviation的合伙人Jep Thornton说。“它汇聚了政府事业、金融业、以及投资业。”

日本最大航空公司全日本空输(9202.T)是MRJ最早的订购客户。全日空称，即使必须保有老旧机队并且向波音租用四架737-800才能弥补不足的载运能力，全日空也将不会退订已订购的15架MRJ。

“我们仍希望MRJ加入我们的机队，我们虽已等了好一段时间，但我们怀抱期待地等待着，”全日空社长平子裕志说。

**重新接线**

飞机最新的推迟消息是在1月宣布，推迟的原因可能要追溯到20多年前--甚至比三菱考虑打造喷射客机还早了六年--当时一架波音747航班坠入大西洋，造成230人丧生。

调查人员将坠机归咎于电线短路引发油箱起火，这促使美国联邦航空管理局(FAA)在2007年收紧了电路接线认证规定。

两名知悉该项目的人士称，那时已开始设计MRJ的三菱却忽略了这项改变。“三菱显然晓得，但设计时却并未实行。”一名消息人士说。由于未获授权对媒体发言，这名消息人士要求不具名。

三菱航空机回应路透的询问时称，“我们在设计早期就知道了监管规定，所以说我们忽略了监管规定并不准确。我们的设计体现了监管规定，但随后我们决定重新安置某些系统以改良设计。系统位置是要求线路改变的主因，改变线路确保我们符合最高安全标准。”

三菱航空机副总裁暨销售及营销总经理Yugo Fukuhara称，目前为止的五次推迟中，有四次就某种程度而言都是因类似的认证文书作业未过关，让工程师不得不重新来过。Fukuhara并表示，公司将聘请前波音的工程师和其他外国专家助其通过FAA的规定。

**盈亏两平？**

三菱航空接获的MRJ订单为233架，目标是在20年销售逾1,000架这种飞机。该公司不愿透露需要销售多少架飞机才能实现盈亏平衡。

基于三菱重工业的介绍，头四次延期导致MRJ的研发成本增加一倍，最新一次延期则会令成本再增30%，从而令支出总额达到3,500亿日圆(31.7亿美元)，按标价相当于67架MRJ的金额。

根据路透计算，按照包括巴西航空工业公司(Embraer)、波音、空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)在内的商用飞机制造商过去三年的平均营业利润率7.84% ，一架MRJ的利润将为370万美元。

按照这样的回报率，三菱航空将需要销售逾800架飞机，才能收回成本。

“我们知道商用飞机业务是一项长期投资，希望能从长远来吸收研发成本，”三菱航空对路透称。

“我们将此视为创建一个新行业、建立供应链和一个监管认证的过程，”销售及营销经理Fukuhara在他位于名古屋机场的办公室里这样说。“我觉得MRJ不是终点。”(完)

客机对比相关图表：tmsnrt.rs/1kwEmC4