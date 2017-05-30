日本4月就业市场紧俏 点燃消费支出反弹希望

路透东京5月30日 - 日本4月求才求职比升至逾40年以来最高，失业率则持稳于20年低点，令人期望紧俏的就业市场最终将激励疲弱的消费者支出反弹。

其他数据显示，4月所有家庭支出降幅大于预期，因为汽车和学费支出下降，消费支出仍落后于其他经济领域的改善脚步，诸如出口和工厂产出。

整体来看，就业市场紧俏可能降低市场对消费者支出的悲观看法，并支持日本央行的判断。央行称劳动力需求上升，最终将刺激通胀。

“消费支出目前看来疲弱，但就业市场继续改善，”三菱日联摩根士丹利证券的高级分析师Hiroshi Miyazaki说。

“随着更多人就业，未来消费者支出应会受到支撑。”

4月求才求职比从上月的1.45升至1.48，意味着每个求职者对应着1.48个职位空缺。由于工人短缺，而且服务业和建筑业活动增加，劳动力需求稳步增加。

劳动力需求上一次如此强劲是在1974年2月，当时求才求职比为1.53。

4月失业率持稳于2.8%，齐平1994年6月来的最低水平。

日本4月经物价调整的实质家庭支出较上年同期下降1.4%，降幅高于预测中值的下降0.7%。

扣除汽车及住房支出，4月家庭支出经季节调整后较前月增长3.5%，Miyazaki表示这显示消费者支出比整体数据要强。3月为减少2.9%。

另一份数据显示，4月零售销售较上年同期上升3.2%，高于市场预估的升2.3%；但一些分析师称，调查的受访者较少，或夸大了数据的百分比涨跌幅。

根据去年采行的新政策框架，日本央行曾誓言引导短期利率在负0.1%，并限制10年期公债收益率于零附近。

4月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.3%，增幅远低于日本央行的2%通胀目标。

然而，有愈来愈多迹象呈现出出口及工业生产的力道，已给日本央行带来新的沟通挑战，让央行需要更清楚地向市场传达其可能如何撤回刺激政策--即便这样的行动似乎仍很遥远。(完)