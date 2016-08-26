焦点：日本7月CPI遭遇三年来最大年度降幅 央行放松政策的压力加剧

路透东京8月26日 - 日本7月核心消费者物价指数(CPI)连续第五个月下滑，且创逾三年来最大年度降幅，因消费疲软令更多企业推迟调高价格，日本央行承受进一步放宽政策的压力，目前的刺激计划已非常庞大。

数据低迷巩固了市场的主流看法，即首相安倍晋三的刺激措施仍然没有改变日本企业和消费者普遍的通缩心态。

日本政府周五公布数据显示，7月全国核心CPI较上年同期下滑0.5%。分析师预估中值为同比下降0.4%，6月下滑0.4%。该指数涵盖油品，但不包括生鲜食品价格。

能源成本下降是物价下滑背后的主因，而进口食品价格以及酒店房价涨幅趋于温和凸显消费疲弱，这使得企业无法转嫁上升的成本。

“不只是能源价格压制通胀，”第一生命经济研究所首席经济分析师新家义贵指出。“物价趋势也疲弱不堪。”

7月份，CPI当中保持价格上涨的商品及服务项目比例从6月的62.3%降至60.2%，更突显日本民众顽固的通缩心态。

东京8月核心CPI较上年同期下降0.4%，为连续第六个月下滑，跌幅高于路透调查预估的下降0.3%。

尽管日本央行三年来大举印钞，但家庭支出疲弱，及日圆升值压低进口成本，使得通胀离该央行2%的目标水准很远。

大多数经济学家预计，日本央行将在下月对现有刺激措施的效果进行全面检视时放松政策。

日本经济增长在第二季陷入停滞，由于全球增长低迷，且日圆兑美元今年迄今累计上涨20%，打击了出口和资本支出，分析师预计当前季度增长即便反弹，也仅仅会是温和的程度。

分析师预计，随着来自能源成本的下行压力消退，消费者物价将在明年初左右反弹，不过由于消费疲软，且强势日圆压低进口成本，因此任何反弹可能都是温和的。

日本政府从本月开始将CPI指数的基准年份改为2015年，并改变了CPI的组成指标，以更好地反映消费者的消费趋势。日本总务省每五年修正一次消费者物价指数的基准年份。(完)