日本7月出口大降 引发经济复苏停滞担忧

* 7月出口较上年同期下降8.1%,预估为下降2.9%

* 出口降幅为1月以来最大

* 贸易收支从6月的顺差转为逆差

* 分析师预期经济在未来数月将陷於停顿

路透东京8月22日电---日本7月出口创下六个月以来最大降幅,因对陷入债务危机的欧洲和对中国的出口均大幅减少,令人担心脆弱的经济复苏可能止步不前.

日本7月出口较上年同期下滑8.1%,降幅远大於分析师预估中值的减少2.9%.当月对欧盟的出口骤降25.1%,为2009年10月以来最大降幅,导致日本对欧洲贸易收支录得创纪录逆差.

周三发布的贸易数据令外界益发担心,在受到震後重建推动而走强的国内支出再度转弱前,日本产品的海外需求可能不会回升.

此前同样严重倚赖出口的韩国和台湾亦公布疲弱的出口指标,令人更加担心全球需求放缓对亚洲经济活动的冲击.

"欧债危机是推低出口的第一要素,且下滑的速度很惊人.这堪比雷曼兄弟破产後的情况,"美银美林首席日本分析师Masayuki Kichikawa表示.

"我们先前希望中国的内需可以支撑日本经济,但实际情况并非如此."

日本内需力道在年底前料将逐渐减弱,决策者指望藉由对中国等大市场的出口来弥补内需减弱,好让经济回到复苏轨道上.

7月对中国的出口较上年同期下滑11.9%.

财务省数据显示,日本在6月意外出现贸易顺差後,7月又见逆差,这反映出出口急剧下滑.

7月进口较上年同期成长2.1%,市场预估中值为增加3.1%.

一份路透调查显示,日本经济增速料将高於其他多数七国集团(G7)国家,本财年成长率或为2.2%,因内需强劲一定程度上弥补了出口疲弱.

但分析师预计日本经济未来季度将走势困顿,因海外经济放缓.

日本央行对於明年初期经济将恢复复苏更加不确信.但其希望尽可能长时间地坚持货币政策不变,从而节约有限的未来选项,此前该行曾在2月和4月扩大货币刺激举措.(完)

--编译 徐文焰/戴素萍/石冠兰; 审校 张荻/张涛

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