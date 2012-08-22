日本7月出口大降 引发经济复苏停滞担忧

综述：美国1月核心资本财订单减少 但制造业复苏势头依旧
路透华盛顿2月27日 - 美国1月资本财订单在连续三个月强劲增长后意外减少，但并未改变市场对制造业在经历长期下滑后正在复苏的看法。
* 7月出口较上年同期下降8.1%,预估为下降2.9%
* 出口降幅为1月以来最大
* 贸易收支从6月的顺差转为逆差
* 分析师预期经济在未来数月将陷於停顿
路透东京8月22日电---日本7月出口创下六个月以来最大降幅,因对陷入债务危机的欧洲和对中国的出口均大幅减少,令人担心脆弱的经济复苏可能止步不前.
日本7月出口较上年同期下滑8.1%,降幅远大於分析师预估中值的减少2.9%.当月对欧盟的出口骤降25.1%,为2009年10月以来最大降幅,导致日本对欧洲贸易收支录得创纪录逆差.
周三发布的贸易数据令外界益发担心,在受到震後重建推动而走强的国内支出再度转弱前,日本产品的海外需求可能不会回升.
此前同样严重倚赖出口的韩国和台湾亦公布疲弱的出口指标,令人更加担心全球需求放缓对亚洲经济活动的冲击.
"欧债危机是推低出口的第一要素,且下滑的速度很惊人.这堪比雷曼兄弟破产後的情况,"美银美林首席日本分析师Masayuki Kichikawa表示.
"我们先前希望中国的内需可以支撑日本经济,但实际情况并非如此."
日本内需力道在年底前料将逐渐减弱,决策者指望藉由对中国等大市场的出口来弥补内需减弱,好让经济回到复苏轨道上.
7月对中国的出口较上年同期下滑11.9%.
财务省数据显示,日本在6月意外出现贸易顺差後,7月又见逆差,这反映出出口急剧下滑.
7月进口较上年同期成长2.1%,市场预估中值为增加3.1%.
一份路透调查显示,日本经济增速料将高於其他多数七国集团(G7)国家,本财年成长率或为2.2%,因内需强劲一定程度上弥补了出口疲弱.
但分析师预计日本经济未来季度将走势困顿,因海外经济放缓.
日本央行对於明年初期经济将恢复复苏更加不确信.但其希望尽可能长时间地坚持货币政策不变,从而节约有限的未来选项,此前该行曾在2月和4月扩大货币刺激举措.(完)
--编译 徐文焰/戴素萍/石冠兰; 审校 张荻/张涛
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