消息人士称日本6月9日将敲定无人机及自动驾驶卡车的发展战略

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透东京5月29日 - 消息人士向路透表示，日本打算在6月9日敲定几项计划，自2020年起开放无人机交运包裹，并在2022年让自动驾驶卡车商用化。
多名政府消息人士称，政府也计划鼓励扩大使用大数据及人工智慧来协助医疗诊断；这些消息人士不愿具名，因为相关计划还未定案。
政府打算对部分企业暂时放宽管制，运用所谓的了“监管沙盒”(Regulatory Sandbox)允许企业马上测试新的科技，而不用背负监管相关的负担。(完)
(编译 张明钧; 审校 王洋)
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透东京6月23日 - 日本6月大型制造业景气判断指数料连续第三个季度改善，可媲美两年前所及峰值，不过受海外形势的不确定性拖累，未来一季或减弱。
路透东京6月23日 - 日本东芝周五称，估计截至3月财年的亏损要大于此前预期，这归咎于13亿美元会计丑闻相关潜在法律赔偿，以及现已破产的美国核业务西屋电气相关负债的增长。