消息人士称日本6月9日将敲定无人机及自动驾驶卡车的发展战略

路透东京5月29日 - 消息人士向路透表示，日本打算在6月9日敲定几项计划，自2020年起开放无人机交运包裹，并在2022年让自动驾驶卡车商用化。

多名政府消息人士称，政府也计划鼓励扩大使用大数据及人工智慧来协助医疗诊断；这些消息人士不愿具名，因为相关计划还未定案。

政府打算对部分企业暂时放宽管制，运用所谓的了“监管沙盒”(Regulatory Sandbox)允许企业马上测试新的科技，而不用背负监管相关的负担。(完)