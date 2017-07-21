调查：日本6月家庭支出料出现2016年2月以来首次增长

路透东京7月21日 - 路透调查显示，下周数据料将发出日本消费者支出复苏的明确信号，6月家庭支出或将出现2016年2月以来首次上升，同时零售销售连续第八个月增长。

6月核心消费者物价料将在能源成本带动下维持温和增长，但其他项目的价格料维持疲弱，这凸显出日本经济缺乏通胀压力。

调查显示，6月家庭支出料较上年同期增长0.6%，零售销售或增长2.3%。

第一生命经济研究所经济分析师新家义贵称，“消费者支出增加，因股市上扬提升了消费者信心，而且薪资状况相对不错。”

“4-6月消费者支出很有可能对经济成长做出正面贡献。”

截至1-3月为止，日本经济连续第五季成长，分析师预期4-6月将持续扩张。国内生产总值(GDP)数据将于8月中旬公布。

调查预估6月失业率可能从5月的3.1%降至3.0%，求才/求职比则料为1.5，创1974年2月以来最高。

“经济正在回春，劳工短缺情形仍然相当严重。因此失业率可能在未来几个月再度回到3.0%下方，”农林中金总合研究所首席研究员南武志表示。

调查预估，6月包含油品但排除生鲜食品的核心消费者物价指数(CPI)将较上年同期上涨0.4%，涨幅持平于5月。

总务省将在周四2330GMT公布CPI、就业及家庭支出数据。经济产业省则将于同日2350GMT公布零售销售数据。

日本央行周四维持货币政策不变，但再次推迟实现2%通胀率目标的预估时间，从而强化了在缩减大规模刺激举措方面，日本央行将会明显落后于全球其他主要央行的预期。(完)