核灾让菅直人弃核电、促新能源发展

路透东京2月17日电（记者 Linda Sieg/Yoko Kubota）---日本强震海啸引发福岛核灾近一年後，前首相菅直人正为发生一场更大灾难的可能性而烦恼，这场灾难或迫使无数民众逃离东京，并威胁日本国家的存在。

菅直人周五接受路透采访时称：“经历3·11核灾後，我改变了思维方式。重要的原因是，为什麽我们会一度深陷窘境，那时人们可能都无法在东京生活，不得不进行疏散。”

“如果事态真上升到这一地步，不仅日本民众将面临困境，国家也将面临生死存亡风险。”

这一担忧让菅直人相信，应结束日本对核电的依赖，推动太阳能等可再生能源发展。在日本能源结构中，可再生能源一直遇冷。

菅直人称：“尽管核电厂可以采用许多技术措施确保安全，但仅凭这些措施无法避免大风险。我想到，最安全的方法就是建造一个不需要依赖核电厂的社会，而这是可行的。”

现年65岁的菅直人去年9月下台，原因是他被认为政策变调，外界对他在福岛核灾的处理上也不满，导致国内支持率降到20%以下。

但菅直人的支持者称，导致其下台的一个关键原因是，他呼吁日本停用核电。这种立场广受民众支持，但也遭遇很多反对声，包括政治背景强大的机构。

菅直人在长达一个小时的采访中强调，他现在的首要任务是推动可再生能源发展，而不是参与政治斗争，他不愿回应日本现任首相野田佳彦对他的谴责。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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