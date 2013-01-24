基金产业: 日本最大共同基金两年来首次买入EFSF债券

路透东京1月24日 - 日本最大共同基金的基金经理周四表示,该基金买入欧洲金融稳定机构(EFSF)债券,为两年来自首次.这显示出对欧洲债务的信心有回归迹象.

国际投信投资顾问公司旗下175亿美元Global Sovereign Open债券基金这一决定显示其做出转变,该基金2011年底在投资组合中清空了EFSF债券.去年10月,该基金对欧元区的曝险比例从2009年底43%的峰值降至8%.

"我们在投资组合中增加欧元计值债券的权重,因欧洲情势好转,而且欧元表现转为健康,"国际投信投资顾问公司企划部的资深经理人Naomi Murakami表示.(完)