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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 13:56 BJT

基金产业：日本最大共同基金将首度把新加坡债券纳入投资组合

路透东京3月11日 - 日本最大共同基金的管理者--国际投信投资顾问公司表示，将首度把新加坡纳入其16万亿（兆）美元旗舰债券基金，以多样化投资组合提高回报率。

该基金名为Global Sovereign Bond Open，已在3月7日将加拿大和澳洲的市政债券纳入投资组合。

今年1月该基金两年来首次建仓欧洲金融稳定机构(EFSF)债券。

过去一年该基金还投资了墨西哥、波兰和新西兰的主权债。(完) (编译 石冠兰 审校 李婷仪)

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