NHK新会长慰安妇言论招抨击

路透东京1月26日 -日本放送协会（NHK）新会长籾井胜人称，不应就二战期间慰安妇问题单把矛头对准日本。此番言论可能招致广泛抨击。

籾井胜人此番言论，还可能令首相安倍晋三进一步面临外交压力。日本与中国和韩国关系本已因领土争议而恶化。

慰安妇问题亦是影响日本与亚洲邻国关系的症结之一。

籾井胜人在一次新闻发布会上被问及慰安妇问题时称，这样的事情在当时当所有进行战争的国家都发生过，包括法国和德国。

据《朝日新闻》报道，籾井胜人说道：“以现在的道德标准看‘慰安妇’是错误的，但这就是当时的现实。”

他补充道：“韩国关于只有日本强征慰安妇的说法令人困惑。他们要钱，要赔偿，但既然所有这些都已经通过日韩条约解决了，为什么还要再提这件事？这真奇怪。”

日本认为，赔偿问题已经在1965年日韩签约建交时已经解决了。

籾井胜人表示他只是发表个人观点，但后来当记者指出他以公众人物的身份发言时，他称相关发言作废。

他还称，NHK国际频道在中日领土争议等问题上主张日本政府的立场是理所当然的。

《朝日新闻》引述他的话说：“国际频道不同于国内广播，如果政府说‘左’，我们不能说‘右’。”

据《朝日新闻》报道，籾井胜人言论引发了日本政府内部的愤怒反应，一位未具名内阁部长称，籾井胜人作为NHK会长发表这样的言论是不可接受的，应引咎辞职。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。