NHK新会长慰安妇言论招抨击

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京1月26日 - 日本放送协会（NHK）新会长籾井胜人称，不应就二战期间慰安妇问题单把矛头对准日本。此番言论可能招致广泛抨击。
籾井胜人此番言论，还可能令首相安倍晋三进一步面临外交压力。日本与中国和韩国关系本已因领土争议而恶化。
慰安妇问题亦是影响日本与亚洲邻国关系的症结之一。
籾井胜人在一次新闻发布会上被问及慰安妇问题时称，这样的事情在当时当所有进行战争的国家都发生过，包括法国和德国。
据《朝日新闻》报道，籾井胜人说道：“以现在的道德标准看‘慰安妇’是错误的，但这就是当时的现实。”
他补充道：“韩国关于只有日本强征慰安妇的说法令人困惑。他们要钱，要赔偿，但既然所有这些都已经通过日韩条约解决了，为什么还要再提这件事？这真奇怪。”
日本认为，赔偿问题已经在1965年日韩签约建交时已经解决了。
籾井胜人表示他只是发表个人观点，但后来当记者指出他以公众人物的身份发言时，他称相关发言作废。
他还称，NHK国际频道在中日领土争议等问题上主张日本政府的立场是理所当然的。
《朝日新闻》引述他的话说：“国际频道不同于国内广播，如果政府说‘左’，我们不能说‘右’。”
据《朝日新闻》报道，籾井胜人言论引发了日本政府内部的愤怒反应，一位未具名内阁部长称，籾井胜人作为NHK会长发表这样的言论是不可接受的，应引咎辞职。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30