日本将准备好应对金正日过世後的意外紧急情况--官房长官

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透东京12月19日电---日本内阁官房长官藤村修周一表示,日本首相野田佳彦在特别安全会议上指示各部长,做好准备应对包括金融与边境事务在内的任何紧急意外情况,此前传出朝鲜领导人金正日的死讯.
藤村修还在记者会上表示,日本将密切与美国、韩国与中国合作,进一步获取更多相关信息.
他表示,各部长尚未就是否提高日本军事警戒级别作出结论,但後面的会议上可能会提到这一问题.(完)
--编译 隋芬;审校 郑茵
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。