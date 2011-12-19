日本将准备好应对金正日过世後的意外紧急情况--官房长官

路透东京12月19日电---日本内阁官房长官藤村修周一表示,日本首相野田佳彦在特别安全会议上指示各部长,做好准备应对包括金融与边境事务在内的任何紧急意外情况,此前传出朝鲜领导人金正日的死讯.

藤村修还在记者会上表示,日本将密切与美国、韩国与中国合作,进一步获取更多相关信息.

他表示,各部长尚未就是否提高日本军事警戒级别作出结论,但後面的会议上可能会提到这一问题.(完)