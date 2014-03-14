安倍称日本政府不会修改“河野谈话” 并将继承“村山谈话”

路透东京3月14日 -日本首相安倍晋三周五称，该国政府不会修改就慰安妇问题道歉的“河野谈话”。与此同时，美国敦促日本与韩国改善关系。日本战时强征的慰安妇多为韩国人。

受领土争端及日本1910-1945年殖民统治朝鲜半岛遗留问题的影响，日韩关系一直紧张。

此前有迹象显示，安倍政府可能寻求淡化“河野谈话”，触怒了韩国和中国。“河野谈话”由时任日本内阁官房长官河野洋平于1993年发表，承认日本曾强征慰安妇在日军慰安所工作，而许多日本国内的保守人士对此持有异议。

日本民族主义政客一直敦促政府修改“河野谈话”，他们认为没有证据显示当时的政府或军方大规模强征慰安妇。

“至于‘慰安妇’问题，想到慰安妇经历的难以言喻的痛苦和折磨，我就深感心痛，我和我的前任对此都抱有同感，”安倍在国会一个小组上说。

“关于该问题的‘河野谈话’，正如内阁官房长官菅义伟在新闻发布会声明所言，安倍政府不打算修改。”

安倍还称其政府会继承前任历届政府在历史问题上的立场，包括日本前首相村山富市在1995年就承认日本侵略历史所做的“村山谈话”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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