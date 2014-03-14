安倍称日本政府不会修改“河野谈话” 并将继承“村山谈话”

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透东京3月14日 -日本首相安倍晋三周五称，该国政府不会修改就慰安妇问题道歉的“河野谈话”。与此同时，美国敦促日本与韩国改善关系。日本战时强征的慰安妇多为韩国人。
受领土争端及日本1910-1945年殖民统治朝鲜半岛遗留问题的影响，日韩关系一直紧张。
此前有迹象显示，安倍政府可能寻求淡化“河野谈话”，触怒了韩国和中国。“河野谈话”由时任日本内阁官房长官河野洋平于1993年发表，承认日本曾强征慰安妇在日军慰安所工作，而许多日本国内的保守人士对此持有异议。
日本民族主义政客一直敦促政府修改“河野谈话”，他们认为没有证据显示当时的政府或军方大规模强征慰安妇。
“至于‘慰安妇’问题，想到慰安妇经历的难以言喻的痛苦和折磨，我就深感心痛，我和我的前任对此都抱有同感，”安倍在国会一个小组上说。
“关于该问题的‘河野谈话’，正如内阁官房长官菅义伟在新闻发布会声明所言，安倍政府不打算修改。”
安倍还称其政府会继承前任历届政府在历史问题上的立场，包括日本前首相村山富市在1995年就承认日本侵略历史所做的“村山谈话”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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