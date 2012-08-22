日韩岛屿争端尖锐 日本或打经济牌

综述：美国1月核心资本财订单减少 但制造业复苏势头依旧
路透华盛顿2月27日 - 美国1月资本财订单在连续三个月强劲增长后意外减少，但并未改变市场对制造业在经历长期下滑后正在复苏的看法。
路透东京8月21日电---日本周二称，正考虑针对与韩国岛屿争端，采取外交行动以外的手段，这意味着日本可能采取非常步骤，将两国间僵局延伸至经济领域。
日本财务大臣安住淳上周五表示，日本可能不再延长与韩国紧急货币互换协议，该协议於去年达成，将於今年10月到期。
日本媒体还揣测，日本可能取消购买韩国政府债的计划。
日本内阁周二召开会议，商讨如何就韩国总统李明博本月稍早访问争议岛屿作出回应。
日本内阁官房长官藤村修称，首相野田佳彦要求内阁，除通常外交渠道外，考虑其他措施应对这一争端。
在李明博登上独岛（日本称“竹岛”）後，日本召回驻韩国大使。
安住淳取消了原定本周的首尔之行，日本政府还推迟了另外两次原定本月底的日韩部长级会晤。
日本曾表示，将就日韩岛屿争端诉诸国际法庭。但日本若果真就与邻国争端打“经济牌”，还是非常罕见的。
日本上智大学教授Koichi Nakano表示：“他们是这麽说了，但我不确定他们是否真的会将威胁付诸实施。说起来容易。”
Nakano称，媒体批评民主党在应对与邻国争端时太过软弱，而民主党看来对这些批评有点反应过度了。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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