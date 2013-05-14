日本首相顾问饭岛勋抵达朝鲜进行罕见访问

韩国警方称三星生命首尔总部没有发现爆炸物
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透东京5月14日 - 日本首相安倍晋三的顾问饭岛勋（Isao Iijima）周二抵达朝鲜，对该国进行罕见的访问，访问目的尚不清楚。日本与朝鲜间没有外交关系。
朝鲜国家电视台播放了饭岛勋抵达平壤的画面。日本共同社称，饭岛勋受到了朝鲜外务省亚洲事务部副主任金哲浩（Kim Chol-ho）的接待。
饭岛勋曾是日本前首相小泉纯一郎的高级幕僚，分别于2002年9月和2004年5月访问过朝鲜，与朝鲜时任领导人金正日举行过会谈。
饭岛勋办公室对此未予证实，安倍晋三办公室一位发言人称不知晓此事。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五称，已经向三星集团位于首尔南部的办公楼派出响应小组，此前有报导称该楼内被安放了爆炸物。