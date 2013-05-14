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时事要闻 | 2013年 5月 14日 星期二 18:10 BJT

日本首相顾问饭岛勋抵达朝鲜进行罕见访问

路透东京5月14日 - 日本首相安倍晋三的顾问饭岛勋（Isao Iijima）周二抵达朝鲜，对该国进行罕见的访问，访问目的尚不清楚。日本与朝鲜间没有外交关系。

朝鲜国家电视台播放了饭岛勋抵达平壤的画面。日本共同社称，饭岛勋受到了朝鲜外务省亚洲事务部副主任金哲浩（Kim Chol-ho）的接待。

饭岛勋曾是日本前首相小泉纯一郎的高级幕僚，分别于2002年9月和2004年5月访问过朝鲜，与朝鲜时任领导人金正日举行过会谈。

饭岛勋办公室对此未予证实，安倍晋三办公室一位发言人称不知晓此事。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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