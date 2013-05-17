美国强调朝核问题各方应密切配合

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透东京5月16日（记者 Linda Sieg） - 美国朝核问题特别代表戴维斯（Glyn Davies）周四未直接回答有关日本特使访朝的问题，但表示朝核问题相关各方应密切配合。
日本首相安倍晋三的顾问饭岛勋（Isao Iijima）周二访问朝鲜，并与朝方高官会晤。这令韩国感到恼火。分析师称美国对此也可能感到不悦。中国方面则对此行给予肯定态度。
“这次出访……仍在进行中，”戴维斯在与记者谈及饭岛勋访朝时说。
“我认为我们仍要等几天，才能知道访问是否取得任何成果，”他说道。
“朝鲜问题牵扯到各方的重大安全利益……重要的是我们要保持紧密合作。”
戴维斯在会见了日本外务省高官杉山晋辅(Shinsuke Sugiyama)之后发表了上述言论。他表示自己事先未接到饭岛勋访问朝鲜的通知。
韩国政府则毫不掩饰己方的不满。
“我们认为饭岛勋访朝没什么用处，”韩国外交部发言人赵泰永(Cho Tae-Young)说道。
中国表示，希望这次访问能够有助于缓和半岛紧张局势。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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