韩国召见日本大使 抗议安倍言论

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社报道称，韩国周四召见日本驻韩大使，抗议日本政府官员和议员参拜靖国神社。
韩联社称，韩国外交部召见了日本大使，抗议日本官员参拜靖国神社、以及首相安倍晋三相关言论。
日本168名议员本周参拜靖国神社，此前包括副首相麻生太郎在内的三名内阁官员参拜靖国神社，安倍晋三未亲自参拜但供奉了祭品。
本周稍早，韩国外长为表抗议，取消了原定访日的行程。中国方面亦表示，本周的事件表明日本领导人继续否认该国的军国主义历史。
安倍看来对此并无愧意。他在国会说：“向战争中为国捐躯的亡灵致敬是理所应当的。我们的内阁官员不会屈服于任何威胁。”
他并称：“守护基于历史和传统的荣耀，也是我的职责所在。”
但安倍还表示，对与中国或其他国家对话持开放态度。日本还在协商可能派防务官员访华，以缓解两国紧张关系。
日本媒体称访华代表团可能最早周四就成行，但日本防卫省则称细节仍在研究。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透北京3月30日 - 中国环保部、发展改革委多部委与京津冀等六省市最新发布方案，提出今年将对该地区“2+26”城市空气质量改善情况实施按月排名，按季度考核，今年上述地区还将实现煤炭消费总量负增长。
路透约翰内斯堡3月29日 - 消息人士周三称，南非执政的非洲人国民大会（African National Congress，非国大）领导层对财长戈尔丹(Pravin Gordhan)的去留出现分歧。