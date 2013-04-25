韩国召见日本大使 抗议安倍言论

路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社报道称，韩国周四召见日本驻韩大使，抗议日本政府官员和议员参拜靖国神社。

韩联社称，韩国外交部召见了日本大使，抗议日本官员参拜靖国神社、以及首相安倍晋三相关言论。

日本168名议员本周参拜靖国神社，此前包括副首相麻生太郎在内的三名内阁官员参拜靖国神社，安倍晋三未亲自参拜但供奉了祭品。

本周稍早，韩国外长为表抗议，取消了原定访日的行程。中国方面亦表示，本周的事件表明日本领导人继续否认该国的军国主义历史。

安倍看来对此并无愧意。他在国会说：“向战争中为国捐躯的亡灵致敬是理所应当的。我们的内阁官员不会屈服于任何威胁。”

他并称：“守护基于历史和传统的荣耀，也是我的职责所在。”

但安倍还表示，对与中国或其他国家对话持开放态度。日本还在协商可能派防务官员访华，以缓解两国紧张关系。

日本媒体称访华代表团可能最早周四就成行，但日本防卫省则称细节仍在研究。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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