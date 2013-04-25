韩国召见日本大使 抗议安倍言论

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社报导称，韩国周四召见日本驻韩大使，抗议日本政府官员和议员参拜靖国神社。
韩联社称，韩国外交部召见了日本大使，抗议日本官员参拜靖国神社、以及首相安倍晋三相关言论。
日本168名议员本周参拜靖国神社，此前包括副首相麻生太郎在内的三名内阁官员参拜靖国神社，安倍晋三未亲自参拜但供奉了祭品。
本周稍早，韩国外长为表抗议，取消了原定访日的行程。中国方面亦表示，本周的事件表明日本领导人继续否认该国的军国主义历史。
安倍看来对此并无愧意。他在国会说：“向战争中为国捐躯的亡灵致敬是理所应当的。我们的内阁官员不会屈服于任何威胁。”
他并称：“守护基于历史和传统的荣耀，也是我的职责所在。”
但安倍还表示，对与中国或其他国家对话持开放态度。日本还在协商可能派防务官员访华，以缓解两国紧张关系。
日本媒体称访华代表团可能最早周四就成行，但日本防卫省则称细节仍在研究。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。