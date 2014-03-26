奥巴马撮合日韩首脑面对面

路透海牙3月25日 （记者 Thomas Escritt/Steve Holland） -在美国总统奥巴马的撮合下，日本首相安倍晋三和韩国总统朴槿惠周二举行了他们各自执政后首次面对面会谈，美国希望此次会谈有助改善日韩关系。

奥巴马在海牙核安全峰会间隙与日韩领导人会面后称，三国已形成统一战线，以应对朝鲜领导人金正恩核野心构成的威胁。

奥巴马称，朝鲜的“挑衅和威胁”将遭到统一抵制。他说：“这是我们三人首次有机会一起会谈，商谈我们都面对的一些严峻挑战。”奥巴马将于4月访问日本和韩国。

朴槿惠和安倍强调称，有必要携手合作，遏制朝鲜核威胁。

“过去五年，我们三国之间通过密切合作，成功改变了与朝鲜的游戏格局：我们的三边合作向朝鲜发出了有力的信号，即我们会对他们的挑衅和威胁作出一致回应。”奥巴马说。

奥巴马称，三国领导人还探讨了深化合作的具体步骤，包括联合演习和导弹防御等军事合作。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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