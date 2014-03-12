日本寻求与韩国、美国举行三国峰会

美国国会采取行动将拨款谈判期限延长一周 避免政府陷入停摆
路透华盛顿4月27日 - 美国国会采取行动将拨款谈判期限延长至5月5日，以达成一项可使联邦政府预算支撑到9月的协议，防止政府在本周五午夜停摆。
路透东京3月12日（记者 Nobuhiro Kubo） -一名日本政府官员周三称，日本正在寻求在本月与韩国和美国举行三国峰会，以改善日韩间的冰冷关系。
全球核安全峰会将于3月24-25日在荷兰海牙举行，日本建议日本首相安倍晋三、韩国总统朴槿惠和美国总统奥巴马在峰会期间会面，而韩国对此态度较为冷淡。
日本希望在奥巴马的斡旋下，朴槿惠能愿意与安倍面对面会谈，而安倍上任15个月来一直未能实现此事。
安倍上任后，访问过东南亚十个国家的领导人，并与俄罗斯总统普京进行了五次会谈，但至今尚未与韩国或中国领导人举行过面对面会谈。
一名日本官员表示，不清楚韩国是否会对三方会谈的提议做出回应。
一名韩国政府官员暗示，除非日本进一步采取行动解决在历史问题上的摩擦，否则不太可能取得进展。
“只要日本不改变在历史问题上的观点，（韩国）就不会考虑与日本举行任何形式的峰会。”这名韩国官员称。
白宫和美国国务院官员没有立即对此置评。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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